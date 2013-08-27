Луганские военкоматы поставят в строй 305 контрактников

Ведь именно в школах и лицеях юноши определяются с будущей профессией.

По словам временно исполняющего должность военного комиссара Луганского областного военного комиссариата полковник Анатолий Кучеренко, на Луганщине продолжается комплексная и целенаправленная работа по качественному отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

- Работа в этом направлении проводится совместно с представителями местных органов самоуправления и общественных организаций. Ведь, как известно, воспитание патриота начинается еще со школьной скамьи, - отметил офицер.

По его словам, в текущем году из области поставлена ​​задача отобрать 305 контрактников. Пик работы по отбору воинов-контрактников ожидается на конец года. Именно в этот период ребята завершают заочное обучение, возвращаются с сезонных работ и начинают задумываться над перспективной работой.