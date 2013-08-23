Министр обороны: Сегодня закладывается фундамент армии будущего

В мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана, заместители главы оборонного ведомства и начальника Генерального штаба ВС Украины, руководители структурных подразделений аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины, военнослужащие Киевского гарнизона, ветераны и лицеисты.

Павел Лебедев поздравил присутствующих с 22-й годовщиной Независимости Украины и Днем Государственного Флага Украины:

- Это два наиболее знаковые праздники независимого украинского государства. Наш флаг символизирует единство и сплоченность украинского народа. Это символ свободы и независимости, за которую боролись наши предки.

Министр обороны отметил, что гарантией сохранения независимости и дальнейшего развития страны есть мощные, хорошо подготовленные и оснащенные Вооруженные Силы.

- Сегодня нами закладывается фундамент армии будущего, обновленных Вооруженных Сил. Мы проводим самые масштабные за все годы независимости реформы. Наша цель - создание современной, боеспособной армии, - отметил руководитель оборонного ведомства.

Павел Лебедев определил, что основные направления реформы - это переход на контрактную основу Вооруженных Сил, повышение интенсивности боевой подготовки, решение социальных вопросов военнослужащих, оптимизация численности личного состава.

- Среди приоритетов реформы - социальная защита военнослужащих, повышение денежного обеспечения, обеспечения жильем, - отметил министр обороны.

Он сообщил, что уже сейчас денежное обеспечение определенных категорий военнослужащих Вооруженных Сил повышается на 20% ежеквартально. Таким образом, на 1 июля 2014 выплаты военнослужащим увеличатся в два раза по сравнению с апрелем 2013 года.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что сейчас проводится значительная работа по обеспечению жильем.

- Мы решаем эту проблему, используя все возможные ресурсы: привлекая частные инвестиции, благотворительные взносы шефских организаций и частных лиц, государственные программы, доходы от продажи избыточного имущества.

Он отметил, что в напряженных буднях военнослужащие украинской армии проявляют патриотизм и ответственность, настойчивость и профессионализм, готовность надежно защищать целостность и суверенитет нашего государства.

По случаю праздника Министр обороны Украины пожелал военнослужащим и работникам Вооруженных Сил Украины, ветеранам счастья, здоровья, семейного благополучия, а также новых успехов в благородном деле служения украинскому народу.

После этого состоялась торжественная церемония награждения лучших военнослужащих и праздничный концерт.