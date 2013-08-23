Государственный Флаг Украины был поднят в Косово

Торжественные церемонии поднятия Государственного Флага Украины начались с построения личного состава и поздравительных речей командира национального контингента многонациональной боевой группы "East" гвардии майора Владимира Кокорева на американской военной базе "BondSteel" и командира четвертого специального взвода гвардии майора Николая Заболотного на базе KFOR "NothingHill".

Обращаясь к личному составу, командир национального контингента гвардии майор Владимир Кокорев отметил, что Государственный Флаг Украины символизирует свободу и единение нации и является символом нашей страны, в котором олицетворяются все стремления и надежды ее народа.

- Миг, когда поднимается Флаг Украины и звучит Государственный Гимн, является моментом подъема, наполняет сердца гордостью за родную страну. Сегодня нам доверено с достоинством нести Государственный флаг суверенной Украины в ходе выполнения важной миротворческой миссии здесь, в косовском крае на Балканах. Это и честь, и большая ответственность перед всем украинским народом. Пусть сине-желтый флаг вдохновляет нас на великие свершения во имя установления мира на земле, - отметил гвардии майор Владимир Кокорев.

После речи командира знаменосцы подняли Государственный Флаг Украины, а личный состав национального контингента 17-й ротации спел Государственный гимн. Завершилась торжественная церемония прохождением строевым маршем.

Стоит добавить, что накануне группа украинских миротворцев под руководством заместителя командира национального контингента по воспитательной работе гвардии капитана Сергея Самчука с Государственным Флагом совершила путешествие на одну из самых высоких гор края Косово, вершину Люботен, высота которой - 2000 498 метров над уровнем моря. В состав "миротворческого десанта" были отобраны лучшие военнослужащие национального контингента. Преодолев чрезвычайно сложный и скалистый маршрут на гору Люботен, украинские миротворцы водрузили на ее вершине сине-желтый флаг Украины и исполнили Государственный Гимн.

По словам гвардии капитана Сергея Самчука, участники акции получили значительный заряд энергии и приподнятое праздничное настроение.

- Когда над горами развевается флаг Украины и звучит Государственный Гимн, наши сердца наполняются гордостью за родную страну, - отметил офицер.