Во Львове стартуют новые Курсы переподготовки военнослужащих

В целом, в пробном тестировании приняли участие 26 участников, которые должны были ответить на 30 учебных вопросов для определения уровня знаний.

Как отметил преподаватель Goethe-institut в Украине Владимир Карбивник, это делается для этого, чтобы согласовать потом стратегию обучения всей группы:

– Дело в том, что слушатели изучали немецкий много лет тому назад, у каждого уровень знаний разный. Тестирование имеет целью определить глубину владения языком, который впоследствии поможет нам избрать необходимые учебники и дидактичный материал.

После обобщения результатов на обучение, которое проходит за финансирование Североатлантического альянса, будет принято около 20 военнослужащих, уволенных в течение трех последних лет, и военнослужащих, которые подлежат увольнению в запас или отставку в ближайшее время.

Продолжительность курса «Немецкий язык» составляет 400 часов и завершится комплексным тестированием слушателей специалистами Goethe-institut в Украине, по итогам которых они получат соответствующие сертификаты.