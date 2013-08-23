В Минобороны торжественно поднимут Государственный Флаг

Сегодня, 23 августа, в 8.00 по случаю Дня Государственного Флага Украины в Киеве, в Министерстве обороны Украины состоялась торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины при участии Министра обороны Павла Лебедева. Также сегодня состоится передача подшефным частям ВМС флагов, изготовленных и освященных в Тернопольской области, в 10.00 вертолетчики 7-го отдельного полка армейской авиации выполнят демонстрационный полет в небе над Львовом с украинским флагом, а в Академии сухопутных войск состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага, внесенного в «Книгу рекордов Украины» в категории «Размеры», как самый большой флаг Украины. Его размеры составляют: длина – 21,6 м, ширина – 14,4 м., общая площадь, – 311 кв. м. Рекорд был зафиксирован 23 августа 2008 года в городе Евпатория.

В Киеве в торжественной церемонии поднятия Государственного Флага Украины приняли участие Министр обороны Украины Павел Лебедев, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана, члены коллегии военного ведомства, руководители структурных подразделений аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины.

Церемония началась в 8.00 с выноса Государственного Флага Украины военнослужащими Почетного караула Министерства обороны Украины. Перед собравшимися по случаю праздника выступил Министр обороны Украины Павел Лебедев.

Под звуки Государственного Гимна Украины и салюта из стрелкового оружия Государственный Флаг Украины был поднят на флагшток.

Завершилась церемония поднятия Государственного Флага Украины прохождением Почетного караула Министерства обороны Украины торжественным маршем.

Сегодня же в Севастополе состоится торжественная передача подшефным воинским частям Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Государственных Флагов, изготовленных и освященных в Тернопольской области.

Инициатива этого мероприятия принадлежит главе облгосадминистрации Валентину Хоптяну, а реализовать задуманное удалось при финансовой помощи предпринимателей Тернопольской области, которые небезразличны к украинским военным морякам.

Всего, изготовлено шестнадцать Государственных Флагов Украины – для противолодочного корвета «Тернополь», спасательно-буксирного суда «Кременец», противопожарного катера «Борщив» и 85-го отдельного берегового ракетного дивизиона, что под Севастополем. Также изготовлен Государственный Флаг Украины размером 9 на 6 метров для штаба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

– Во время моего недавнего пребывания вместе с делегацией Тернопольской области в Севастополе, руководство ВМС Украины обратилось с просьбой ко дню Государственного Флага помочь в изготовленных Государственных знамен для подшефных воинских единиц и штаба ВМС Украины. Поэтому, впервые в истории Тернопольской области, освященные Государственные Флаги переданы подшефным кораблям и штабу ВМС Украины, – сказал Валентин Хоптян.

Напомним, что по случаю Дня Государственного Флага Украины в 10.00 вертолетчики 7-го отдельного полка армейской авиации выполнят демонстрационный полет в небе над Львовом с украинским флагом.

С инициативой провести такой полет выступил глава Львовской областной государственной администрации Виктор Шемчук. Государственный флаг размером 12 на 24 метра был доставлен на аэродром вертолетного полка в Новом Калинове на Львовщине из Крыма.