Винничане почествовали земляка-офицера ВВС

Среди представителей разных профессий, которые своим ратным трудом, преданностью, мужеством и настойчивостью удостоены чести быть занесенными на областную доску почета главное место занял и представитель офицерского корпуса – заместитель начальника авиации Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Александр Кулибаба.

– Это своеобразное признание, почет и уважение к профессии защитника Отечества руководства и граждан Винницкой области, – подчеркнул заместитель командующего Воздушных Сил ВС Украины по воспитательной и социально-психологической работе полковник Олег Грунтковский. – Александр Васильевич – яркий представитель эталона защитника Отечества, настоящий профессионал, воспитанный и толерантный человек, требовательный к себе и к подчиненным офицерам.

Вручение свидетельств, торжественное открытие областной доски почета «Труд и доблесть винничан», праздничные собрания и концерт творческих, вокально-хореографических коллективов Винницкой области прошли в рамках цикла торжеств и культурно-художественных мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и 22-й годовщине Независимости.