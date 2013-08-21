Феодосийский военный госпиталь реформируют, а не закроют

Среди населения активно распространяется мнение, будто Министерство обороны намерено расформировать медицинское учреждение, заставив тем самым ветеранов войны и военной службы ездить на лечение только в Симферополь, в местный военный госпиталь, расположенный более чем в 100 километрах от Феодосийского гарнизона.

Для решения данного вопроса в Феодосию была делегирована рабочая группа в составе представителей Департамента социальной и гуманитарной политики и Военно-медицинского департамента, которая проанализировала ситуацию и в кратчайшие сроки приняла эффективное решение.

Поэтому, с целью снятия социальной напряженности и внесении конструктивности Министерство обороны опровергает искаженную в СМИ информацию и сообщает следующие достоверные факты.

Во-первых, рабочей группой установлено, что на медицинском обеспечении военного госпиталя находятся 2650 военнослужащих, 110 работников Вооруженных Сил Украины и около 2600 ветеранов войны и военной службы. За 6 месяцев 2013 в госпитале было пролечено лишь 805 человек, из которых 702 военнослужащих, 99 ветеранов войны и военной службы и 4 других лица.

Во-вторых, медицинской аппаратурой и приборами госпиталь обеспечен на 90%, но в основном это устаревшие образцы, имеющие значительный износ.

В-третьих, на содержание госпиталя по общему фонду в 2013 году выделено более 3,5 миллионов гривен, в том числе на оплату коммунальных услуг - более миллиона гривен.

Сопоставив эти данные, невооруженным глазом видно, что госпиталь работает при недостаточной коечной загруженности, а его оснащение и организационно-штатная структура не позволяют выполнять поставленные задачи по назначению.

Итак, с целью организации медицинского обеспечения военнослужащих воинских частей Феодосийского гарнизона, осуществления более качественного медицинского обслуживания ветеранов войны и военной службы, снятие среди них социального напряжения Министром обороны Украины принято решение о создании в Центре медицинской реабилитации и санаторного лечения "Феодосийский", с дислокацией на его фондах, лечебно-профилактического отдела на 50 коек, на который положить медицинское обеспечение военнослужащих, ветеранов войны и военной службы Феодосийского гарнизона.

Данный результат только лишний раз свидетельствует, что Министерство обороны, вопреки слухам, вкладывает в понятие "реформирования" смысл оптимизации ресурсов, а не систематического их сокращения.