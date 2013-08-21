Летчики новой ротации в Конго провели первые полеты

В течение первой недели летный состав совершил 19 полетов, а общий налет составил более 23 часов. Основными задачами, которые выполняли украинские летчики, были полеты с целью демонстрации силы, перебазирование и патрулирование определенных территорий.

- Особенность полетов в Конго - это условия высокогорья - более 1800 метров над уровнем моря. Мы облетали площадки миротворческих контингентов, на которых можно выполнять взлет-посадку. Наши вертолеты показали хорошие технические характеристики, несмотря на климатические условия, - рассказал командир 18 отдельного вертолетного отряда, летчик-снайпер полковник Андрей Когут.

До этого фактически с момента прибытия в базовый лагерь в городе Гома с летным составом проводилась наземная подготовка, изучались процедуры допуска к полетам по стандартам ООН. Представители Центра управления авиации в секторе (air operation) Миссии ознакомили с руководящими документами, требованиями по безопасности полетов и особенностями летных смен в горных и жарких условиях.

Также в лагере прошли занятия по аэродинамике, эксплуатации авиационной техники, боевого применения авиационного вооружения и тактики и т.д.. Одновременно личный состав инженерно-авиационной службы готовил вертолеты к полетам, выполнял послеполетное обслуживания авиационной техники.

Следует отметить, что экваториальный климат Демократической Республики Конго затрудняет выполнение полетных заданий. Средняя влажность воздуха составляет почти 75 процентов, а количество осадков около 1500 миллиметров, что в 4-5 раз превышает среднегодовую норму в Украине. И хотя температурный режим относительно невысокий - 26-28 градусов, в районе выполнения задач украинцами на погоду влияют вулканы, самый большой из которых, Ньирагонго, находится на расстоянии около 16 километров от базового лагеря. Вулканическая пыль, находящийся в воздухе, значительно ухудшает полетную видимость.

- Сейчас в Демократической Республике Конго начало влажного периода. Продолжаются интенсивные дожди. А во влажный период формируются дождевые облака, что приводит к интенсивным грозам, осадкам и даже граду. Например, только 16 августа выпало 32 мм осадков, что фактически равняется месячной норме в Херсонской области, - рассказал начальник метеорологической службы 18 отдельного вертолетного отряда майор Игорь Жмак.

Наряду с успешным выполнением полетных заданий в лагере украинских миротворцев идет процесс приема-сдачи должностей 2-3 ротации.