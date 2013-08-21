Определили самую точную парашютистку

В Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба командование поздравило санинструктора-дезинфектора поликлиники учебного заведения прапорщика Татьяну Кузнецову с победой на Чемпионате Украины по парашютизму, который недавно состоялся в Севастополе.

- Мы гордимся тем, что бок о бок с нами проходит службу многократная чемпионка Украины по парашютизму. Кроме достижений в спорте, она является также одним из лучших в исполнении своих служебных обязанностей, - отметил исполняющий обязанности начальника Харьковского университета Воздушных Сил летчик первого класса полковник Андрей Алимпиев и пожелал Татьяне новых спортивных достижений.

В крымских соревнованиях приняло участие более 50 титулованных спортсменов со всей Украины. Участники выполняли различные упражнения с борта самолета Ан-2. Среди воздушных задач был и прыжок на точность и меткость приземления с высоты 1000 и 2200 метров соответственно. Именно с последнего вида соревнований победа досталась мастеру спорта Украины, члену сборной Вооруженных Сил Украины и рекордсменке Украины прапорщику Татьяне Кузнецовой.

После вручения грамоты от командования университета, женщина-военнослужащий поблагодарила сослуживцев за поздравления и рассказала о своих спортивных достижениях.

- За 25 лет занятий парашютным спортом я выполнила более 4700 прыжков. На открытых чемпионатах Украины мне удалось получить 6 побед. А в Севастопольском небе я в нелегкой борьбе заняла первое место среди женщин в индивидуальных прыжках на точность приземления с классического парашютизма, - рассказала спортсменка.

Сейчас прапорщик Татьяна Кузнецова готовится к чемпионату Европы, который вскоре пройдет в городе Чебоксары, что в Российской Федерации, где она будет отстаивать честь нашей страны.