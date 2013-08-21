Замминистра Бабенко провел прием граждан

В Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины заместитель Министра обороны Украины Артуро Франциско Бабенко провел прием граждан по личным вопросам, на который записалось около 20 человек. Подавляющее большинство вопросов касались жилищных и связанных с улучшением жилищных условий проблем в домах, принадлежащих Министерству обороны Украины.

Во время заслушивания обращений граждан, прибывших из разных уголков Украины, заместитель Министра обороны сразу искал пути их положительного рассмотрения.

Подводя итоги приема граждан, Артуро Бабенко подчеркнул важность работы по обеспечению потребностей каждого и предоставление всем заявителям достоверных ответов и квалифицированной помощи.

На основании всех решений, принятых во время приема заместителем Министра обороны Украины Артуро Бабенко, в Отделе рассмотрения обращений и приема граждан Министерства обороны Украины составлен протокол и каждый вопрос держится на контроле.