Впервые в истории ХУПС курсанты летного факультета поднимутся в небо на истребителе МиГ-29

Они освоили теорию тактико-технических характеристик, конструкции и режима эксплуатации истребителя, прошли наземную подготовку эксплуатации самолета и действий в экстремальных ситуациях.

- За штурвалом боевого самолета курсанты-выпускники видового высшего военного учебного заведения будут находиться впервые в истории Харьковского университета Воздушных Сил. До этого они выполняли полеты только на учебно-тренировочном самолете Л-39, - отметил исполняющий обязанности начальника университета летчик первого класса полковник Андрей Алимпиев. - Наши надежды должны полностью оправдать себя, ведь после выпуска из университета молодым лейтенантам уже намного будет легче пересесть в кабину МиГ-29.

По мнению командования военного вуза, проведя ознакомительные полеты на истребителе МиГ-29, выпускники приобретут практические навыки пилотирования этого самолета, почувствуют его особенности и преимущества по отношению к учебно-тренировочного самолета Л-39, на котором они поднимались в небо предыдущие два года своего обучения .