Командующий силами Миссии ООН в Либерии посетил украинских миротворцев

Военное руководство прибыло в дислокацию украинских миротворцев с целью осмотра состояния вооружения, авиационной техники, тылового имущества, снаряжения и медицинского оборудования.

Более подробно ознакомиться с возможностями отряда, состоянием, назначением авиационной техники, уровнем ее боевой готовности и способности к выполнению задач по назначению генерал и офицеры имели возможность во время брифинга, подготовленного украинскими миротворцами. Командующего сил Миссии ООН в Либерии интересовало, смогут ли вертолеты Ми-8 занять место Ми-24, выведенных в соседнее государство, и на экипажи которых будут возлагаться задачи по воздушной поддержке наземных войск, демонстрации присутствия миротворческого контингента ООН, патрулированию территории, наблюдательные полеты. Также военный руководитель выяснил, какая нужна помощь от командования миссии и лично от него.

– Прежде всего, я хочу поблагодарить украинский контингент за профессионализм и мастерство, – отметил генерал-майор Леонард Нгонди. – Ваше пребывание в Либерии, а теперь и в Кот-д'Ивуаре – это залог стабильного развития республик, мирного существования граждан. Вы достойно выполняете сложные и ответственные задачи, оберегая мир в западной части Африки, выполняя пассажирские и грузовые перевозки, осуществляя поисково-спасательные работы, проводя эвакуацию раненых и больных.

После завершения брифинга высокопоставленные гости осмотрели медицинский пункт, столовую, условия проживания миротворцев. Впоследствии на местном аэродроме, где базируется воздушная и спецтехника, офицеры Миссии ООН ознакомились с возможностями вертолетов, осмотрели вооружение и оборудование транспортно-боевых Ми-8, средства для эвакуации раненых и больных, предметы, используемые при проведении поисково-спасательных операций.

Практически было продемонстрировано, как вертолет Ми-8 из транспортного становится транспортно-боевым. С этой целью кабину экипажа закрыли бронеплитами и установили пулеметы. Вдоль оконных бортов разместили у специальных приспособлений десантников для ведения огня из стрелкового оружия. Были показаны различные варианты подвески контейнеров с крупнокалиберными пулеметами, гранатометами, скорострельными пушками.

– Я вполне доволен увиденным, – в завершение пребывания в отряде сказал командующий силами Миссии ООН в Либерии.

Стоит отметить, что в этот день экипаж на Ми-8 с площадки Гринвилл совершил воздушную эвакуацию больного в населенный пункт Сприкс Спейн, где находится одна из местных больниц.

Пилоты отдельной авиационной группы 56-го отдельного вертолетного отряда операции ООН в Кот-д'Ивуаре парой Ми-24 в течение 5 часов 45 минут выполнили демонстрационные полеты в районе ответственности, совершили боевое патрулирование и разведку территорий вдоль границ этой страны.