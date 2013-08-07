Фонд «Защитник Отечества – Спасатель» оказал помощь семье военнослужащего

Не остаться равнодушными к человеческим проблемам, дать возможность и шанс получить необходимую медицинскую помощь нуждающимся – именно это лежит в основе деятельности Фонда, который под патронатом министра обороны Украины Павла Лебедева занимается социальными проблемами военнослужащих и членов их семей.

Так, очередная адресная помощь в рамках проекта предоставлена военнослужащему бригады тактической авиации истребительной, которой командует полковник Олег Гесь. Двадцать тысяч гривен выделено капитану Г. для лечения ребенка. Командир части в присутствии личного состава бригады от имени Фонда вручил ему соответствующий сертификат.

– За пятнадцать лет военной службы я прошел много жизненных испытаний, – отметил офицер, – но никогда не упрекал судьбу за непростое военное бытие и условия службы. Но когда наша семья узнала о тяжелом диагнозе старшего сына Артема, рак крови, я растерялся, ведь на лечение нужны большие средства, а семейный бюджет военного, согласитесь, не слишком рассчитан на возникновение подобных непредвиденных ситуаций. И я благодарю учредителей Фонда за то, что в трудное время эта благотворительная организация не оставила меня наедине с бедой. У нас появилась надежда на то, что рекомендованный курс лечения будет способствовать стабилизации здоровья сына...

Эти слова искренней благодарности воина-авиатора в адрес программы «Спаси жизнь» присоединились к десяткам других, тех, кто уже стал владельцем денежных сертификатов, и светом надежды для тех, кто еще нуждается в такой ожидаемой помощи...