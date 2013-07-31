Накануне Дня Высокомобильные десантных войск "Голубые береты" поздравляют с праздником

Музыканты посетили столицу, чтобы своими песнями поздравить ветеранов и действующих военнослужащих, которые с гордостью служат или служили в ВДВ, с Днем Высокомобильных десантных войск.

Ансамбль порадовал своих поклонников известными песнями, которыми уже несколько десятков лет заслушиваются защитники Отечества в бело-голубых тельняшках, и новые композиции, которые появились в последние годы. И, как отметили музыканты, для них приехать в Киев - большая удача, ведь они давно хотели порадовать своими песнями украинских слушателей, но из-за плотного графика, никак не было случая дать концерт в Украине. И наконец, в этом году, им удалось посетить Киев накануне профессионального праздника всех десантников.

В репертуаре этого вокально-инструментального ансамбля более 300 различных композиций, которые создавались на протяжении всего периода существования группы. Ведь свой первый концерт они дали 19 ноября 1985 в солдатском клубе 350-го гвардейского парашютно-десантного полка. Поэтому 19 ноября стал днем ​​рождения этого творческого коллектива.

До 1987 года группа выступила с концертами перед многими частями Ограниченного контингента Советских войск в Республике Афганистан и многих других учреждениях республики.

В активе ансамбля и участие в третьем туре Всесоюзного телевизионного конкурса "Когда поют солдаты", и победа в этом конкурсе в 1988 году. А летом 1987 года был выпущен первый диск-гигант, в кратчайшие сроки ставший "платиновым". Эта пластинка, как показал опрос ТАСС, вошла в десятку самых популярных в стране.

Ансамбль выступал и в концертном зале "Россия", Кремлевском дворце, Театре эстрады, Лужниках, "Олимпийском". И, начиная с 1988 года, ансамбль располагался под Москвой в военном городке 196-го отдельного полка связи ВДВ, при этом оставаясь самодеятельным.

Впоследствии он был переформирован в отдельный концертный ансамбль и подчинен Ансамблю песни и пляски ВДВ. За этот период коллектив пять раз обновлял состав, оставляя неизменным основную идею группы, которую уже достаточно хорошо знают в СНГ. И что интересно, все участники группы - Заслуженные артисты Российской Федерации.

- Мы довольны, что "Голубые береты" откликнулись на приглашение ветеранов ВДВ и приехали к нам, чтобы сыграть многочасовой концерт для тех, кто связал свою жизнь со службой в "крылатой пехоте". При этом мы пытались приложить максимум усилий, чтобы на него попали лучшие военнослужащие, отличники учебы и представители общественных организаций, для того чтобы насладиться концертом или открыть для себя службу в ВДВ. По крайней мере, нам удалось привезти сюда детей из Полтавской и Харьковской областей, - рассказал начальник отдела по работе с общественными и религиозными организациями и шефских связей Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Алексей Селиванов. - Ведь дети и юные защитники Отечества должны слушать музыку от людей, прошедших войну и передающих свои чувства и переживания через песню, которая не требует никаких объяснений.