В Феодосии военные авиаторы открыли мемориальную доску Сергею Королеву

В мероприятии приняли участие летчики-испытатели Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины, постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым Виктор Плакида, представители Совета министров АРК, руководство городского совета Феодосии, дирекция Феодосийского музея древностей, жители и гости города.

Почетное право открыть памятник было предоставлено Директору ГНПЦ ВС Украины Герою Украины, заслуженному летчику-испытателю СССР генерал-майору Юрию Тишкову и первому заместителю Феодосийского городского головы Игорю Авруцкому.

Доска установлена на фасаде жилого дома, где с 1963 по 1966 годы в служебных квартирах №88 и №90 останавливались космонавты СССР во время прохождения практической подготовки к полетам. Кроме главного конструктора космических аппаратов академика Королева С.П. там бывали летчики-космонавты Гагарин Ю.А., Титов Г.С., Леонов А.А., кавалер Золотой Звезды №1 Герой Советского Союза генерал-майор Ляпидевский А.В., Герой Советского Союза рекордсмен мира генерал-майор Грызодубова В.С.

Сейчас в квартире №88 живет бывший инженер-испытатель Феодосийского испытательного центра, участник штурма Рейхстага полковник в отставке Валентин Плахин. Несмотря на преклонный возраст (в 2013 году ему исполнилось 90 лет), он обладает феноменальной памятью и с удовольствием делится воспоминаниями о жизни космонавтов, со многими из которых был знаком лично.

Справка. Сергей Павлович Королев (12 января 1907 – 14 января 1966) – известный советский ученый, конструктор и организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР, основоположник практической космонавтики. Благодаря его работе был запущен первый искусственный спутник, осуществлен полет, а после и выход человека в открытый космос.