Министр обороны Украины встретился с российским коллегой

Сегодня, 27 июля, в Севастополе началась рабочая встреча Министра обороны Украины Павла Лебедева и Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

В частности, руководители оборонных ведомств обсудят вопросы проведения очередного, 6-го заседания Подкомитета по вопросам безопасности украинско-российской межгосударственной комиссии. Проведение мероприятия запланировано на 4 сентября текущего года в Москве.

Будут рассматриваться вопросы, представляющие взаимный интерес в военно-технической сфере, среди таких вопросов - подписание Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации, о реализации программы военно-технического сотрудничества на 2013-2017 годы между Министерствами обороны Украины и РФ, а также о участие представителей подразделений ВС Украины в мероприятиях оперативной и боевой подготовки ВС РФ, совместных многонациональных учениях.