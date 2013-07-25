Командование KFOR высоко оценило работу украинской группы разминирования в Косово

С момента прибытия на Балканы украинские саперы проводят работы по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов уже на 4-м важном объекте. Как отметил начальник группы майор Олег Снопков, на сегодняшний день саперы опережают график выполнения запланированных работ более чем вдвое.

– Сейчас, согласно распоряжению командования сил KFOR, мы проверяем на наличие взрывоопасных предметов территорию военного аэродрома «Слатина», вблизи Приштины. В будущем здесь планируют построить вертолетные площадки. Общая площадь территории, которую мы должны проверить, составляет около 150 тысяч квадратных метров. Задача осложняется тем, что нужно не просто очистить определенный участок объекта от взрывоопасных предметов, но и провести его глубинную проверку (до 7 метров глубиной) с полным удалением любого металла из почвы, – отметил майор Олег Снопко.

Следует заметить, что до этого украинские саперы успешно выполняли миннопоисковые задачи дважды на военной базе «Призрань», в том числе во время проведения демонтажных работ бывшего штаба армии Союзной Республики Югославия «Blue Residence», а также на территории коммуникационного центра «MT Cviljen».

В ходе проведения работ было обнаружено и уничтожено путем подрыва авиационный кассетный боеприпас BL-755 производства Великобритании и дымовую мину DM-26, 10 так называемых «клонов» автомата АК-47 югославского производства «Застава», 2 ручные гранаты, 1 сигнальный пистолет, 2 взрывателя для противотанковых мин, а также учебные снаряды и большое количество патронов к стрелковому оружию.

Новоназначенный начальник штаба сил KFOR бригадный генерал армии США Дэвид Эйкок во время ознакомления с важными объектами KFOR лично поблагодарил военнослужащих группы разминирования национального контингента 17-й ротации за качество и оперативность в выполнении заданий высших штабов.

Стоит добавить, что при обнаружении и обезвреживании взрывоопасных предметов с группой украинских саперов постоянно находится минно-поисковая собака Ларс. За время пребывания группы на Балканах Ларс стал настоящим любимцем всех военнослужащих сил KFOR.