В 11-й Тернопольской отдельной гвардейской артиллерийской бригаде определили лучших

В 11-й отдельной гвардейской артиллерийской бригаде 13-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, что в Тернополе, состоялись подведение итогов боевой подготовки подразделений за первое полугодие 2013 года.

Лучшей в воинской части признана артиллерийская батарея капитана Сергей Потякова. Для молодого офицера, который занимает эту должность около двух лет, находиться в числе лидеров не первый раз. За относительно недолгий промежуток времени он добился значительных успехов со своим подразделением, а сам офицер признан даже лучшим командиром артиллерийской батареи Вооруженных Сил Украины в 2012 году.

Проявить свои командирские и профессиональные качества молодой офицер сумел в полной мере на первом в истории Вооруженных Сил Украины конкурсе на лучшее артиллерийское подразделение, который состоялся в конце прошлого года. На всеармейских соревнованиях четкие действия тернопольского командира не остались вне поля зрения генералов и офицеров из Генерального штаба и штаба Сухопутных войск отечественных Вооруженных Сил, которые оценивали артиллеристов.

– Такой шанс дается один раз в жизни, и то не всем, – сознается командир лучшей артиллерийской батареи тернополянин капитан Сергей Потяков. – К этому конкурсу готовился очень ответственно. И личный состав настраивал соответственно.

По словам офицера, во время подготовки основное внимание обращал на специальную и техническую подготовку. Акцент делал на выполнение нормативов, начиная от одиночного и заканчивая групповым в составе батареи. Как показывает опыт, если нормативы выполняются, то батарея получает хороший результат. Техническая подготовка – знание материальной части и выверки, проверки прицельных устройств. Для того чтоб попасть в цель артиллеристу стоит учесть немало факторов, а для этого необходимо много знать. Но даже если расчет правильно работает, а пушка не выверена, то очень большая ошибка будет. Поэтому, перед любой стрельбой личный состав проверяет и выверяет все приборы. И если в комплексе техника и вооружение готовы, и личный состав научен, то, как правило, проблем не возникает.

По убеждению капитана Сергея Потякова, чтобы быть хорошим командиром, кроме собственной профессиональной подготовки необходимо научиться работать и управлять личным составом. И это, по мнению офицера, главнее всего, то, что его назначили командиром батареи, большая заслуга подчиненных.

– За все время пребывания на должности не вспоминаю ни одного случая, чтоб люди меня подвели, – сознается лучший командир артиллерийской батареи. – Я прекрасно понимаю, что своими погонами и карьерой благодарен подчиненным. Если у любого командира не складываются отношения с людьми, то как бы он не был умен, грош цена ему.

Офицерскую дорогу Сергей избрал не случайно. Он из семьи военных. Его отец подполковник запаса Олег Потяков, в свое время, на протяжении многих лет служил в ракетных войсках стратегического назначения. Именно он и привил сыну мировоззренческие взгляды об Отчизне, ее защите, военной обязанности. Сергей в детстве часто приходил к отцу на службу и увлекался военными порядками, дисциплиной. Поэтому когда, по окончании школы, наступило время юноше сделать самостоятельный выбор в жизни, то парень нисколько не сомневался, что его будущее будет связано с военным делом. Он успешно сдает вступительные экзамены в Сумской военный дважды орденов Красного флага институт ракетных войск и артиллерии имени Б. Хмельницкого при Сумском государственном университете. Во время обучения прислушивается к советам отца и опытных преподавателей – основной акцент делает на такие предметы как стрельба и управление огнем, тактика, физическая подготовка. О других занятиях также не забывает. Наиболее интересно курсанту было на практических занятиях. Особенно во время полевых выходов на полигонах. Военное дело нравилось парню. В учебе он показывал неплохие успехи.

Надежды на успешную офицерскую службу Сергей стал подавать еще в курсантские годы. В частности, во время стажировки на выпускном курсе в Тернополе он проявил себя с лучшей стороны, и командование 11-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады предложило ему связать дальнейшую службу с западно-украинским краем. На выпускной в Сумы за Сергеем прибыл даже нынешний его командир гаубичного артиллерийского дивизиона подполковник Николай Яременко. Новоиспеченный офицер согласился ехать в Тернополь и нисколько об этом не жалеет. Тут он продолжил усовершенствоваться и профессионально расти.

– Главное для артиллериста – это боевая стрельба, потому что если он научен, но не стреляет, то будет бояться пушки, – говорит лучший командир артиллерийской батареи Вооруженных Сил Украины капитан Сергей Потяков.