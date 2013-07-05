Военные "Десны" приняли участие во Всеукраинском Олимпийском дне

В торжественном построении спортсменов учебного центра приняли участие командование "Десны" и представители областной организации Национального Олимпийского комитета Украины. В частности, заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпионка Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира Нина Лемеш, заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, чемпионка и рекордсменка Европы, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине 2008 г. Ольга Коробко и мастер спорта по легкой атлетике, начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта Козелецкой райгосадминистрации Михаил Ильюшин. Всего в двохкилометровому пробеге приняло участие около тысячи военнослужащих 169-го учебного центра: офицеры, контрактники и солдаты срочной службы.

- В "Десне" такое мероприятие проводится уже в третий раз, - сообщила Нина Лемеш. - Мне приятно сотрудничать с военными, ведь таким образом они дают пример другим, что нужно вести здоровый образ жизни. Представители Черниговского областного отделения Национального Олимпийского комитета Украины и в дальнейшем будут проводить подобные мероприятия.

В завершение мероприятия спортсмены подарили военным сувениры и спортивную атрибутику с символикой НОК Украины.