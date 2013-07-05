Украинские миротворцы в Косово принимают участие в мероприятиях по случаю независимости США

Традиционно в этот праздник работники организации MWR (Morale, Welfare and Recreation), которая отвечает за моральное состояние, благосостояние и восстановление сил личного состава KFOR, организуют и проводят соревнования между подразделениями многонациональной боевой группы «East» по различным видам спорта.

Так, вчера, 4 июля, в забеге на 5 км среди более чем 200 участников стрелок-радиотелефонист младший сержант Владимир Кильницкий с результатом 18 мин 24 с финишировал в общем зачете третьим, уступив лишь две секунды в ожесточенном противостоянии легкоатлетам Вооруженных сил США и Польши.

Для подогрева спортивного интереса организаторы соревнований в течение дня предлагали всем желающим попробовать свои силы в соревнованиях по бильярду, метанию подковы, дартсу и настольному футболу. Победители получали поощрительные призы.

Однако настоящей интригой первого дня спортивных соревнований по случаю годовщины независимости США стали соревнования по пляжному волейболу. 12 коллективов, представлявших миротворческие подразделения Вооруженных сил США, Турции, Армении, Хорватии, Польши, Украины и компании логистического обеспечения KBR в напряженной и зрелищной борьбе определяли среди себя победителя.

Соперники были разбиты на 2 группы по 6 команд в каждой. Украинские волейболисты «выбивали» одного за другим своих противников с соревнований, демонстрируя отличную физическую подготовку, прекрасную сыгранность и удачную игру на завершающей стадии атак. И только в шаге от высшей ступени пьедестала наших миротворцев в напряженной борьбе смогла остановить сильная команда жандармерии войсковой польского контингента. В итоге копилка спортивных достижений национального подразделения 17-й ротации сил KFOR пополнилась еще одной наградой – на этот раз серебряной.

Почетное третье место в турнире по настольному теннису также завоевал заместитель командира национального контингента по воспитательной работе капитан Сергей Самчук.

– Такие спортивные мероприятия очень нужны, и мы обязаны принимать в них участие, конечно, когда у военнослужащих есть свободное время. Здесь мы не только проверяем свои физические навыки, выносливость, но и закрепляем товарищеские отношения между национальными контингентами, которые входят в состав миротворческих сил, – подчеркнул офицер Сергей Самчук.

Спортивные соревнования по случаю годовщины независимости США будут проходить на американской военной базе «Bondsteel» в Косово до 7 июля включительно. А значит, миротворцы национального контингента 17-й ротации имеют отличные шансы записать в свой актив еще несколько наград, на этот раз, надеемся, уже высшего качества. Тем более что на очереди соревнования по баскетболу, футболу и перетягиванию каната, где традиционно украинцы еще никогда не отставали.