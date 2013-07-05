В Бердичеве работали военные инспекторы из Болгарии

Целью работы группы была проверка достоверности предоставленной Украине информации о наличии обычных вооружений, подпадающих под действие Договора на территории бригады.

Подводя предварительные итоги, инспекционная группа отметила профессионализм командования и группы сопровождения от воинской части, замечаний по результатам работы от иностранных коллег не было.

Как отметили болгарские инспекторы, Бердичевская артиллерийская бригада, как представитель Вооруженных Сил Украины, достойно выполняет договоры в области контроля над вооружениями, ратифицированные Украиной.