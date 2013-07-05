В Бердичеве работали военные инспекторы из Болгарии
14:46, 05 июля 2013Армия
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На Житомирщине, в 26-й Бердичевской артиллерийской бригаде 8-го армейского корпуса, которой командует полковник Андрей Малиновский, в рамках инспекции объявленного места согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе, работала военная инспекционная группа из Болгарии, в состав которой входили также представители Канады и США.
Целью работы группы была проверка достоверности предоставленной Украине информации о наличии обычных вооружений, подпадающих под действие Договора на территории бригады.
Подводя предварительные итоги, инспекционная группа отметила профессионализм командования и группы сопровождения от воинской части, замечаний по результатам работы от иностранных коллег не было.
Как отметили болгарские инспекторы, Бердичевская артиллерийская бригада, как представитель Вооруженных Сил Украины, достойно выполняет договоры в области контроля над вооружениями, ратифицированные Украиной.
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