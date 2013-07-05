Около Ровно вертолетчики и разведчики "уничтожали" бандформирования

Общее руководство мероприятием осуществлял начальник армейской авиации Сухопутных войск генерал-майор Валентин Пистрюга. К выполнению практических действий с боевой стрельбой с вооружения трех вертолетов Ми-24П и двух Ми-8МТ привлекалась 1-я эскадрилья бригады армейской авиации из города Броды и десантные группы разведбата из Новоград-Волынского.

- Впервые наши вертолетчики действовали по новым стандартам, что стало для них хорошей проверкой, - рассказал начальник штаба 16 отдельной бригады армейской авиации полковник Евгений Бородулин. - Мы отработали вопросы междувидовой подготовки, во время которых обратили внимание на слаженность экипажей вертолетов и взаимодействие с другими подразделениями.

Непосредственно сама проверка началась еще в понедельник в городе Броды, когда 16 отдельная бригада АА была приведена в боевую готовность с запуском двигателей вертолетов 1-й эскадрильи. Были развернуты основной командный пункт, отработаны вопросы мобилизации и т.д.. На следующий день вертолетчики проверили готовность к маршу всей своей автомобильной техники, которая насчитывает почти 200 машин. В среду совершили марш в Ровенский общевойсковой полигон, где развернули элементы вспомогательного пункта управления, наземные средства обеспечения и средства связи. Уже на полигоне, по сценарию борьбы с незаконными вооруженными формированиями, состоялись проверка слаженности и боевая стрельба.

- Основными задачами для наших военнослужащих стали поиск, обнаружение и уничтожение условных бандформирований, - добавил полковник Евгений Бородулин. - Это уникальный для нас опыт, ведь едва ли не впервые для нашей части в состав десантных групп разведчиков были включены передовые авиационные наводчики, которые непосредственно с "поля боя" давали целеуказание на уничтожение врага вертолетам Ми-24П.

В частности, Ми-8МТ посадочным способом высаживали десантные группы по авианаводчики для выполнения поставленных задач. Да, пока разведчики вели разведку, передовые авиационные наводчики передавали координаты, ориентиры, характер действий противника экипажам Ми-24П, которые уничтожали бандформирования неуправляемыми ракетами С-8КОМ и с 30-миллиметровой пушки ГШ 2-30. А Ми-8МТ уже завершал дело метанием бомб ОФАБ 100-120.

- Проверка - это всегда хорошо, ведь мы можем оценить реальное положение дел в бригаде. Как начальник штаба, могу сказать, что действиями подчиненных доволен, - отметил полковник Евгений Бородулин.