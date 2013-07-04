В 8-м армейском корпусе определили победителя военного биатлона

На днях на спортивной базе 26-й Бердичевской артиллерийской бригады проводились соревнования в определении лучшего подразделения 8-го армейского корпуса с летнего военного биатлона. 80 военнослужащих - представители восьми команд от бригад и полков боролись за право называться лучшими биатлонистами и защищать честь армейского корпуса на Чемпионате Вооруженных Сил Украины.

В упорной борьбе первое место завоевали хозяева соревнований - третья гаубичная самоходно-артиллерийская батарея 26-й артиллерийской бригады (командир батареи капитан Юрий Юла). Второе место заняла 4-механизированная рота 30-й отдельной механизированной бригады (командир роты старший лейтенант Леонид Давыдовский), а третье место у команды роты материального обеспечения 27-го реактивного полка, где командиром капитан Максим Репка.

В личном первенстве равных не было лейтенанту Роману Стецькиву - представителю 26-й артиллерийской бригады, с результатом 15 мин. 16 сек уверенно занял первое место. "Серебро" и "бронза" - у представителей 30-й отдельной механизированной бригады из Новоград-Волынского - младших сержантов Богдана Семенюка и Николая Рожкова, разница во времени которых составляет всего 1 секунду - 15.38 и 15.39 соответственно.

Исполняющий обязанности первого заместителя командира 8-го армейского корпуса полковник Валерий Марцеха наградил от имени командира корпуса команды и лучших военнослужащих кубками, медалями и грамотами.

- Команда 26-й артиллерийской бригады будет представлять 8-й армейский корпус на Чемпионате Вооруженных Сил Украины, который будет проводиться 18-19 июля в Бердичеве, - отметил начальник службы физической подготовки и спорта корпуса майор Василий Дячук.