Украинские военные принимают участие в широкомасштабных маневрах

Военнослужащие мотострелковой роты 93-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжают участвовать в трехсторонних тактических учениях "Славянское содружество", продолжающиеся на полигоне "Прудбой" Волгоградской области Российской Федерации. В широкомасштабных маневрах участвуют военнослужащие Вооруженных сил России, Беларуси и Украины. За несколько дней учений солдатам и офицерам предстоит отработать задачи по взаимодействию в условиях, реально приближенных к боевым.

По прибытии на общевойсковой полигон "Прудбой" украинские военнослужащие получили необходимое обмундирование, оружие, индивидуальные средства защиты и т.д.. В дальнейшем офицеры от украинской стороны приняли участие в рекогносцировке местности. Личный состав сводного батальона, в составе которого будут выполнять задачи и украинском, на стрельбище общевойскового полигона пристреляли личное оружие и выполнили стрелковые упражнения по курсу стрельб Вооруженных сил Российской Федерации.

- Стреляли гранатометчики, стрелки и снайперы нашей механизированной роты, - рассказывает командир сводной роты капитан Сергей Грицай. - Курс стрельб Вооруженных сил Российской Федерации несколько отличается от украинского по сложности выполнения упражнений. Однако результаты наших военнослужащих в целом были удачными.

Также на тактическом поле общевойскового полигона было проведены предварительные тренировки на технике Вооруженных сил Российской Федерации, образцов которой нет на вооружении украинской армии. В частности, речь идет о бронированной машине "Тигр", которой вооружены мотострелковые подразделения ВС РФ и БМП-3, которые в отличие от БМП-2, благодаря новейшему вооружению, имеют большую боевую мощь.

- Во время первого этапа активной фазы учений участники маневров совершили марш к базовому району ведения боевых действий, уничтожили незаконные военные формирования в блокированном ими здании и освободили пленных, - рассказывает командир 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины подполковник Андрей Светлинский. - В ходе последующих этапов активной фазы учений военнослужащие отработают действия в засаде, мероприятия инженерной разведки, совместные действия по охране важных государственных объектов, сопровождения колонн и т.п..

Цели трехстороннего обучения состоят в обмене опытом между военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины по методике подготовки и порядка выполнения задач в ходе вооруженного конфликта.

- Также командиры российско-украинского-белорусского подразделения учатся управлять подразделениями и организовывать взаимодействие при выполнении задач в зоне вооруженного конфликта, - рассказывает председатель украинской военной делегации полковник Сергей Гудилов. - Однако каждый солдат и офицер понимает, что обучение - это не только практические навыки, которые мы получаем в ходе этапов учений, а также поддержка хороших отношений и дружбы.

Тактические учения "Славянское содружество" продлятся до 10 июля.