Лебедев посетил торжества по случаю Дня Вооруженных сил Великобритании

Почетными гостями Его Королевского Величества Принца Майкла Кентского и чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в Украине Саймона Смита стали министр обороны Украины Павел Лебедев и первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины адмирал Игорь Кабаненко.

– Такие выдающиеся мероприятия имеют искреннюю поддержку правительства Украины. Нам приятно воспользоваться возможностью выразить свое уважение Вооруженным силам Ее Величества и от имени Вооруженных Сил Украины поздравить наших коллег. Уверен, что визит авиационного клуба «Air Squadron» в Украину станет ярким зрелищем для всех, кто интересуется военной техникой тех времен, – подчеркнул министр обороны Украины Павел Лебедев.

Приветствуя гостей, отметил чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Саймон Смит: «Мы с превеликой радостью приветствуем членов клуба «Авиационная эскадрилья» и Его Королевское Высочество Принца Майкла, которые прилетели в Украину на своих замечательных самолетах. Этот перелет является видимым символом доброй воли в отношениях между Британией и Украиной».

В свою очередь председатель клуба «Air Squadron» Тим Кларк рассказал, что свою историю клуб начал в 1966 году, основан пятью авиаторами-энтузиастами.

– На сегодня клуб насчитывает около 100 членов. Одной из наших главных задач является содействие налаживанию дружеских отношений между авиаторами и странами, которые мы имеем честь посетить. Для нас большая честь быть приглашенными украинскими коллегами посетить их страну. Я хотел бы поблагодарить всех, кто был вовлечен в организацию нашего визита. А особенно – представителей ВС Украины, которые приложили огромные усилия для того, чтобы этот визит состоялся, – отметил Тим Кларк.