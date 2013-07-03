"Фонд Защитник Отечества - Спаситель" продолжает помогать нуждающимся

За несколько месяцев своей работы благотворительная программа "Спаси жизнь", которая находится под патронатом Министра обороны Украины Павла Лебедева, неоднократно доказывала, что она не просто существует на словах, а по-настоящему эффективно работает. Военнослужащим, работникам ВС Украины и их семьям уже хорошо известна цель программы - спасать жизнь в критических ситуациях.

Иногда бывают случаи, когда человек болеет болезнью, которая требует длительного лечения - даже в течение многих лет. При этом семья, в которой произошла такая беда, тратит немало денег. Большинство людей, страдающих долгое время, даже боятся браться за подсчет сумм, потраченных на медицинские препараты, обследование, постоянные визиты к врачам и т.д., которые могут исчисляться сотнями тысяч гривен.

Похожая ситуация сложилась и в семье Васильевых, проживающих в городе-герое Севастополе. Жизнь шла привычным течением. Вдруг глава семьи мичман Сергей Васильев заболел. Врачи единодушно отметили, что лечиться придется не месяц-два, а в течение значительно более длительного периода. Однако прошло немало времени, а лечение нужно и сейчас, а семейных сбережений становится все меньше.

Мичмана Васильева, к счастью, поддержал "Фонд Защитник Отечества - Спаситель" с благотворительной программой "Спаси жизнь". Недавно семье моряка были направлены соответствующие средства, необходимые для закупки лекарств Сергею Борисовичу. Следовательно, есть надежда, что в семье Васильевых все будет хорошо, совместными усилиями удастся преодолеть болезнь.