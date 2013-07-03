"Фонд Защитник Отечества - Спаситель" продолжает помогать нуждающимся
Благотворительная программа "Спаси жизнь" продолжает помогать военнослужащим, которых настигла беда.
За несколько месяцев своей работы благотворительная программа "Спаси жизнь", которая находится под патронатом Министра обороны Украины Павла Лебедева, неоднократно доказывала, что она не просто существует на словах, а по-настоящему эффективно работает. Военнослужащим, работникам ВС Украины и их семьям уже хорошо известна цель программы - спасать жизнь в критических ситуациях.
Иногда бывают случаи, когда человек болеет болезнью, которая требует длительного лечения - даже в течение многих лет. При этом семья, в которой произошла такая беда, тратит немало денег. Большинство людей, страдающих долгое время, даже боятся браться за подсчет сумм, потраченных на медицинские препараты, обследование, постоянные визиты к врачам и т.д., которые могут исчисляться сотнями тысяч гривен.
Похожая ситуация сложилась и в семье Васильевых, проживающих в городе-герое Севастополе. Жизнь шла привычным течением. Вдруг глава семьи мичман Сергей Васильев заболел. Врачи единодушно отметили, что лечиться придется не месяц-два, а в течение значительно более длительного периода. Однако прошло немало времени, а лечение нужно и сейчас, а семейных сбережений становится все меньше.
Мичмана Васильева, к счастью, поддержал "Фонд Защитник Отечества - Спаситель" с благотворительной программой "Спаси жизнь". Недавно семье моряка были направлены соответствующие средства, необходимые для закупки лекарств Сергею Борисовичу. Следовательно, есть надежда, что в семье Васильевых все будет хорошо, совместными усилиями удастся преодолеть болезнь.