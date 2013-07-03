В Одессе стартовал марафон, посвященный освобождению города от фашистов

Это военно-патриотическое мероприятие началось 22 июня текущего года и продлится до 10 апреля 2014 года.

Как рассказал председатель общественной организации «Наше военное дело» подполковник в отставке Валерий Дехтярь, главная цель марафона заключается в чествовании памяти солдат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и проверке патриотических чувств у тех, кому посчастливилось жить в мирном XXI веке.

– На постсоветском пространстве Одесса является одним из первых городов, в мае 1945 года была названа городом-героем. Почему? Потому что с первых дней вероломного вторжения гитлеровцев на нашу землю в едином порыве с воинами регулярных частей и соединений на защиту своей страны и Южной Пальмиры стали мирные местные жители, которые записывались добровольцами на фронт и в отряды народного ополчения. А потом в течение 73 дней они героически обороняли Одессу, сорвав планы немецко-румынских войск по скорейшему захвату стратегически важного города-порта на побережье Черного моря. Проведением этого марафона-акции мы стараемся выяснить, достойны ли мы своих мужественных предшественников, – отметил подполковник в отставке Валерий Дехтярь.

По его словам, именно для того на территории бывшего Одесского высшего артиллерийского командного училища был создан своеобразный «мобилизационный пункт», приходя на который каждый желающий может узнать о цели этого мероприятия и письменно засвидетельствовать свою готовность встать на защиту страны и города-героя Одессы. По замыслу, марафон будет проводиться в несколько этапов, после завершения каждого из которых его организаторы подведут итоги, и через местные средства массовой информации обнародуют данные о количестве записанных «добровольцев».

– Сегодня в наших рядах таких патриотов уже более ста, и надеемся, что в дальнейшем это количество будет только увеличиваться. Конечно, оружие им никто не будет выдавать. А вот что касается планов на будущее, то при поддержке местных властей и командного состава Одесского гарнизона на территории одного из военных учреждений мы хотим оборудовать и развернуть учебные места, и под руководством ныне действующих и уволенных в запас или отставку военнослужащих обучать молодежь и взрослое население действиям солдата в бою, азам инженерной, огневой, военно-медицинской подготовки и защиты от оружия массового поражения, – рассказал подполковник в отставке Валерий Дехтярь.

Он также отметил, что для более осмысленного восприятия событий, связанных с Великой Отечественной войной, в рамках марафона есть намерение в октябре этого года на нескольких плавсредствах осуществить по Черному морю переход от Одессы до Севастополя.

– Именно 16 октября 1941 года, по решению Ставки Верховного Главнокомандования, красноармейцы и краснофлотцы оставили Южную Пальмиру и кораблями выдвинулись на защиту Крымского полуострова. И ровно через 72 года мы хотим повторить этот маршрут. Этот марафон нужен нам. Он нужен живым. Скольким точно? Узнаем в конце акции, когда 10 апреля 2014 года отпразднуем 70-ю годовщину освобождения нашего города-героя и подсчитаем, сколько добровольцев записались «За Одессу» на нашем условном «мобилизационном пункте», – подытожил глава общественной организации.