Фонд "Защитник Отечества - Спасатель": беда людей объединяет

Что нас делает людьми? Пожалуй, в первую очередь взаимопомощь. И в этом убедился капитан Александр Литвинчук, когда обратился за помощью в Фонд "Защитник Отечества - Спасатель". Офицер служит и живет с семьей в Феодосии уже восьмой год. В прошлом году с женой и первым сыном отпраздновал новоселье, а недавно вся семья безгранично радовалась рождению второго ребенка - Кирилла. Однако несколько месяцев назад случилось горе - младенец заболел. Родители немедленно обратились в районную больницу, но и после медицинской помощи состояние сына ухудшалось. Не излечили недуг врачи и в Симферополе, откуда ребенка с матерью в сопровождении врача доставили самолетом в Киев, в детскую больницу "Охматдет". Конечно, перелет и лекарства, а также обратный билет на самолет врачу Александр оплатил из собственного кармана, другого выхода просто не было. Товарищи по оружию из военной части, где служит Александр, оперативно собрали необходимую на первое время сумму.

В киевской больнице больной младенец по сей день находится в реанимационном отделении, подключенный к аппарату искусственной почки. Ежедневно на лекарственные препараты, чтобы продолжать борьбу за жизнь ребенка, нужно тратить почти по тысяче гривен. Все возможные источники финансовых поступлений уже исчерпаны.

Однако Фонд "Защитник Отечества - Спасатель" под патронатом Министра обороны Украины Павла Лебедева не остался в стороне от горя военнослужащего. На днях семье Литвинчук выделена материальная помощь на лечение младенца. В Департаменте социальной и гуманитарной политики Минобороны жене офицера, Яне, вручили сертификат на соответствующие средства, ведь сам Александр в то время находился на службе. К благородному делу - спасению жизни ребенка - присоединилось много людей. Это еще раз доказывает, что войско - это одна большая семья, которая готова бороться за каждого ее члена.