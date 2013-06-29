Лебедев: Традицию миротворчества Украина будет продолжать

- Осенью текущего года флагман Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" с палубным вертолетом и подразделением специального назначения на борту будет участвовать в многонациональных операциях по борьбе с пиратством "Океанский щит" и "Аталанта", проходящие у берегов Африканского континента , - сказал министр обороны Украины Павел Лебедев сегодня, 29 июня, в Севастополе.

Павел Лебедев напомнил, что Украина регулярно принимает участие в выполнении миротворческих миссий.

- Это соответствует нашей доктрине, это - наша политика. Мы участвуем в 10 международных миротворческих операциях в разных странах мира. Эти операции проходят под эгидой Организации Объединенных Наций и традицию миротворчества мы будем продолжать, - подчеркнул Министр обороны Украины Павел Лебедев.