Александр Олейник: В 2013 году в РФ вывезли полторы тысячи тонн меланжа

"Очень важным направлением деятельности Министерства обороны Украины является утилизация непригодных ракет и боеприпасов, компонентов ракетного топлива. В 2013 году из военных баз хранения изъято и передано на утилизацию предприятиям Российской Федерации около 1,5 тыс. тонн компонента ракетного топлива меланж ". Об этом сегодня, 27 июня, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Олейник во время видеоконференции с четырьмя гарнизонами в Кабинете Министров Украины.

По его словам, в настоящее время из баз хранения ракетного топлива остается опустить на утилизацию 4 422,5 тонны меланжа, из них 860 тонн - из военной части в пгт. Шевченково Харьковской области.

- Выполнение программы утилизации позволит Вооруженным Силам Украины сократить неперспективные арсеналы, базы и склады, высвободить личный состав для боевых частей, уменьшить стоимость содержания Вооруженных Сил, - отметил Александр Олейник.

Первый заместитель Министра обороны Украины отметил, что сегодня руководством оборонного ведомства большое внимание уделяется сохранению военного имущества и техники, предотвращению их похищения и повреждения, предупреждению и выявлению проявлений коррупционных деяний. Завершается проработка планов реформирования государственных предприятий Минобороны.

- С целью защиты интересов государства запланировано проведение контрольных мероприятий с участием Государственной финансовой инспекции Украины по учету и состоянию избыточного вооружения, военной техники и имущества, - сообщил Александр Олейник.

Он отметил, что также в этом году было значительно активизирована работа по нормативно-правовому обеспечению недопущения безосновательного, самовольного и безвозмездного изъятия местными органами власти по использованию Минобороны земельных участков и военных городков.

- Задачи, стоящие перед Вооруженными Силами Украины, непростые и очень важные. Но совместными усилиями, при поддержке Президента Украины, Правительства, всех их, безусловно, будет выполнено, - подчеркнул Александр Олейник.