Начальник Генштаба ВСУ принял участие в обсуждении вопросов партнерства с НАТО

Сегодня, 26 июня 2013 года, члены украинской делегации приняли участие в обсуждении актуальных вопросов развития партнерства в условиях современных вызовов и угроз коллективной безопасности, а также перспектив и возможностей сотрудничества с Альянсом после завершения операции Международных сил содействия безопасности в Афганистане.

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины принял участие в открытых дискуссиях относительно будущего партнерских отношений с НАТО и перспектив регионального партнерства. 27 июня 2013 года планируется участие делегации Вооруженных Сил Украины в рабочем синдикате «Партнеры, как следопыты: функциональное сотрудничество в комплексной области безопасности».

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