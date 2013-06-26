Лебедев обещает ликвидировать долги по зарплате до 1 июля

Об этом сегодня, 26 июня, во время брифинга в Кабинете министров Украины сообщил министр обороны Украины Павел Лебедев.

– По состоянию на 1 июля на предприятиях Министерства обороны Украины задолженности по зарплате не будет. Этот вопрос у меня на личном контроле, – отметил Павел Лебедев.

По словам министра обороны Украины, быстро ликвидировать задолженность не удастся, но есть положительная тенденция в решении этого вопроса.

Также он отметил, что уже решен вопрос компенсации за аренду жилья для украинских офицеров.

– Министерство обороны Украины будет выплачивать офицерам компенсацию за поднаем жилья. Такое решение принято Кабинетом министров Украины, – сообщил Павел Лебедев.

По его словам, сумма компенсации будет рассчитываться в пределах 2,5 тыс. грн на семью из двух человек.

Также глава оборонного ведомства отметил, что в этом году Министерство обороны Украины планирует передать под служебное жилье для военнослужащих около полутора тысяч квартир.