Осенью состоится последний призыв на службу в армии

Об этом сегодня, 26 июня, сообщил министр обороны Украины Павел Лебедев во время брифинга в Кабинете министров Украины.

– Осенью состоится последний призыв на срочную военную службу. Этой весной мы призвали в Вооруженные Силы Украины вдвое меньше граждан, чем в прошлом году, – отметил министр обороны Украины Павел Лебедев.

Он отметил, что этой весной не происходило призыва в подразделения Военно-Морских, Воздушных сил и Высокомобильных десантных войск.

– Осенью 2014 года будет уволен последний солдат срочной службы, – подчеркнул Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства отметил, что после повышения денежного обеспечения военнослужащих-контрактников их количество в Вооруженных Силах Украины начало увеличиваться.

Он также отметил, что вскоре военные комиссариаты будут выбирать, кто из юношей будет служить в армии по контракту.

– Уже в 2014 году военные комиссариаты будут выбирать тех, кто достоин служить в армии по контракту, – отметил министр обороны Украины.

По словам Павла Лебедева, переход украинской армии на профессиональные рельсы позволит сэкономить бюджетные средства и улучшить состояние техники, а также ситуацию в Вооруженных Силах Украины в целом.

– С марта по май количество контрактников увеличилось на 3,1 тысячи. Это уже тенденция. Но если этот год будет количественным, то следующий будет качественным. В украинское войско будут брать только лучших контрактников, – подчеркнул Павел Лебедев.