Минобороны отказалось от разработки ракетного комплекса Сапсан

- Мы отказались от программы разработки ракетного комплекса "Сапсан" из-за того, что через несколько лет предприятие, которое вело эту работу, потратило более 200 миллионов гривен и не выдало не то, что опытного образца, даже конструкторской документации, - отметил Министр обороны Украины Павел Лебедев.

По его словам, за это время другие предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины разработали альтернативные ракеты, по некоторым показателям лучше, чем "Сапсан".

- Одно из предприятий в этом или следующем году может изготовить опытный образец ракеты. Что касается "Сапсана", эта программа закрыта из-за неэффективности использования бюджетных средств, а правовую оценку ей пусть дадут правоохранители, - отметил Павел Лебедев.