Лебедев рассказал о перспективах реформирования армии

Об этом на брифинге в Кабинете Министров Украины сообщил Министр обороны Украины Павел Лебедев, комментируя аспекты государственной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на 2013-2017 годы.

"29 мая Правительством была утверждена Государственная комплексная программа реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года. Сейчас она проходит рассмотрение в секретариате Совета национальной безопасности и обороны Украины. Целью этой программы является, в первую очередь, реформирование Вооруженных Сил Украины с целью создания боеспособной, боеготовой армии ", - подчеркнул Павел Лебедев.

Он отметил, что согласно Государственной программе, основные ресурсы будут направлены на боевую подготовку военнослужащих. Кроме того, в течении пяти лет около 28 миллиардов гривен будет направлено на перевооружение украинской армии, модернизацию, ремонт и закупку нового вооружения для авиации, флота и сухопутных войск.

Министр обороны Украины отметил, что в ближайшее время Государственная комплексная программа реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года должна пройти утверждение на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.