На Житомирщине завершился полевой выход танкистов

В течение пяти дней личный состав танкового батальона во главе с временно исполняющим обязанности командира гвардии майором Александром Зиневичем совершенствовал навыки по основным дисциплинам боевой подготовки, отрабатывая различные задачи полевого выхода.

Танкисты выполняли первое упражнение контрольных стрельб из вооружения танка. Стреляли вкладным стволом из пушки, а также из пулеметов ПКТ и НСВТ. Стоит отметить, что в нынешних летних стрельбах были и свои особенности. За стрельбами гвардейцев наблюдали командир корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин и командиры всех воинских частей 8-го армейского корпуса. На базе 30-й отдельной гвардейской механизированной бригады проходили практические занятия с командирами частей объединения и их заместителями, а после этого – и расширенное совещание руководящего состава корпуса. Для командиров частей были проведены практические занятия на 15 учебных местах. Экипажи танкового батальона осуществляли боевые стрельбы во время имитируемых ударов авиации и артиллерии условного противника.

– Использование различных имитационных средств позволило нам создать условия, приближенные к боевым. На девяти учебных местах экипажи танков отрабатывали различные вопросы, которые возникают или могут возникнуть в реальном бою. Так, на одном из них имитировался подрыв танка, и экипажи отрабатывали дегазацию, одевая личные средства защиты – общевойсковые защитные комплекты и противогазы. На втором – была отработана подготовка боеприпасов к стрельбе, на третьем – эвакуация раненых из танка, – рассказал гвардии майор Александр Зинкевич.

Также в рамках полевого выхода солдаты и сержанты батальона выполняли упражнение контрольных стрельб из автомата Калашникова, а офицеры – упражнение учебных стрельб из пистолета Макарова.

По словам заместителя командира батальона по воспитательной работе гвардии капитана Евгения Панькина, все задачи полевого выхода воины-танкисты выполнили в полном объеме, и начали подготовку к подводному вождению. Вскоре личный состав батальона будет преодолевать водную преграду – реку Случь.