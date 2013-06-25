Военное руководство Украины почтило память жертв войны
12:59, 25 июня 2013Армия
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Руководство Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины почтили память жертв войны в Украине на молитвенном стоянии.
В Парке Вечной Славы, у Могилы Неизвестного солдата прошло молитвенное стояние ко Дню скорби и памяти жертв войны в Украине.
В мероприятии приняли участие руководители Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, военнослужащие столичного гарнизона и представители духовенства, осуществляющие пастырскую опеку над военными.
При участии военнослужащих состоялся крестный ход, читались молитвы священнослужителей всех конфессий в память живых и погибших участников войны. Также все зажгли свечи и выставили их в форме креста с надписью "1941-1945".
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