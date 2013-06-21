Армейские спортсмены отличились на Чемпионате Европы по фехтованию

Армейские спортсмены в составе сборной Украины удачно выступили на чемпионате Европы по фехтованию, который состоялся в хорватском Загребе.

Так, бронзовую награду чемпионата Европы по фехтованию в командном первенстве (шпага мужская) завоевали младший лейтенант Богдан Никишин (95 группа спортсменов Управление Спорта МО Украины), старший сержант Виталий Медведев (ЦСК ВС Украины). Армейские спортсменки Алина Комащук, сержант Галина Пундик и работник ВС Украины Елена Воронина завоевали 2-е место в командном первенстве (сабля женская).

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