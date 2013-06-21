Лебедев поздравил выпускников военных учебных заведений

Уважаемые выпускники!

Выпуск офицеров – важное событие в жизни нашего государства, его Вооруженных Сил, всех тех, кто самоотверженным, ежедневным трудом организовывал и обеспечивал выполнение сложного и ответственного задания по подготовке высокопрофессиональных кадров для украинского войска.

Разделяю ваши чувства радости и удовлетворение по поводу завершения важного этапа на пути к овладению военной профессией и осознания ответственности перед народом и государством.

Вы пополнили офицерские ряды во время, когда происходит кардинальное реформирование украинского войска, создание компактных и эффективных военных организмов, способных защитить национальные интересы нашего государства, украинского народа. Поэтому в военных подразделениях и частях вам понадобятся все ваши знания и навыки, приобретенные за годы обучения в вузе, а решение самих задач потребует компетентности, профессионализма, ответственности и настойчивости.

У меня нет никаких сомнений, что вы будете образцом преданного служения Родине, высоких моральных качеств, офицерской чести, и в дальнейшем будете проявлять настойчивость и придирчивость относительно постоянного самосовершенствования, профессионального роста и духовного обогащения.

Надеюсь, что и в дальнейшем из военных учебных заведений будут поступать в войска квалифицированные кадры – патриоты, профессионалы высочайшего уровня! А это является залогом того, что Украина будет иметь боеспособную, мобильную, высокопрофессиональную армию, оснащенную современными техникой и вооружением!

Желаю вам успехов в нелегкой и почетной офицерской службе, крепкого здоровья, творческого вдохновения, осуществления всех мечтаний и надежд, веры в счастливое будущее!

В добрый путь, товарищи выпускники!