Харьковский университет ВСУ посетили представители Университета обороны Индонезии

Иностранные гости ознакомились с учебно-материальной базой университета, в частности учебно-тренировочным комплексом вертолета Ми-8МТВ и комплексным тренажером пилота самолета Л-39.

Во время общения представители обеих высших военных учебных заведений узнали об условиях и особенностях повседневной жизни и службы, мотивационных факторах для курсантов и слушателей, их стремлениях.

По итогам визита стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в области подготовки авиационных специалистов.