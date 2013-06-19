Харьковский университет ВСУ посетили представители Университета обороны Индонезии
18:02, 19 июня 2013Армия
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Делегация Университета обороны Республики Индонезия во главе с заместителем декана этого учебного заведения контр-адмиралом Супрапто посетила с дружественным визитом Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Иностранные гости ознакомились с учебно-материальной базой университета, в частности учебно-тренировочным комплексом вертолета Ми-8МТВ и комплексным тренажером пилота самолета Л-39.
Во время общения представители обеих высших военных учебных заведений узнали об условиях и особенностях повседневной жизни и службы, мотивационных факторах для курсантов и слушателей, их стремлениях.
По итогам визита стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в области подготовки авиационных специалистов.
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