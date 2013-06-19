Украинские военные музыканты выступили на фестивале в России

Духовой оркестр и балет военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины приняли участие в Международном фестивале духовых оркестров имени В.И. Агапкина, который проходил в городе Тамбов, что в Российской Федерации. Кроме украинских артистов на сцене открытой летней площадки имени Сергея Рахманина вблизи местной реки Цна, выступило около 400 музыкантов из 9 ведущих оркестров России. Среди них - центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища, Липецкий муниципальный духовой оркестр.

Все музыканты прошли маршем по улицам города, исполняя разнообразные произведения отечественных и мировых композиторов, а также приняли участие в гала-концерте, во время которого все оркестранты совместно сыграли марш Василия Агапкина "Прощание славянки". За дирижерским пультом стоял главный военный дирижер Российской Федерации генерал-лейтенант Валерий Халилов.

За активное участие в Международном фестивале духовых оркестров украинских военных музыкантов наградили почетной грамотой и дипломами.

- Наш оркестр представлял украинскую культуру, народный мелос, а также хиты европейских исполнителей. Репертуар очень разнообразен, поэтому нашу музыку слушали с огромным удовольствием, - сообщил начальник военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, заслуженный артист Украины подполковник Александр Шевчук.

Стоит добавить, что уже скоро черниговские оркестранты примут участие в XIV Всеукраинском фестивале духовой музыки "Горны Украины", который ежегодно ко Дню Конституции проходит в Сумах.