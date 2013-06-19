В Харькове бывшие военные прошли переподготовку по программе НАТО – Украина

Три месяца выпускники проходили курсы переподготовки военнослужащих запаса по международной программе НАТО – Украина: «Партнерство ради мира» в двух городах.

Так, две группы слушателей по специальностям «менеджмент предпринимательской деятельности (менеджмент)» и «компьютерные сети и системы» учились в Харькове. Переподготовкой же 22-х человек по компьютерным направлениям преподаватели НТУ «ХПИ» занимались в Чугуеве в классах Общества содействия обороне Украины.

– Программа, по которой защитники Отечества приобретают у нас вторую специальность, рассчитана на 500 часов. Приятно констатировать, что с 2009 года в нашем университете переподготовку прошли уже около 700 человек. Финансовую сторону реализации этого проекта по переподготовке «запасников» полностью взяли на себя правительства двух стран-членов Североатлантического альянса Королевства Нидерланды и Королевства Дании, – рассказал куратор реализации международной программы в НТУ «ХПИ» Михаил Солощук.

На торжественном выпуске слушателей курсов переподготовки военнослужащих присутствовали менеджер программ по переподготовке военнослужащих по программе НАТО – Украина: «Партнерство ради мира» Кристофер Штаудт, исполняющий обязанности заместителя Харьковского областного военного комиссара майор Дмитрий Поткин, заместитель начальника Межотраслевого института последипломного образования НТУ «ХПИ» Юрий Маржин.

– Скоро исполнится 14 лет, как в Украине внедрены различные социальные программы по поддержке НАТО. За это время более 5500 бывших военнослужащих Вооруженных Сил получили знания по гражданским специальностям, на которые в обществе есть спрос. Приятно, что значительная часть наших подопечных является жителями Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Надеюсь, новые профессии помогут им сделать карьеру в гражданской жизни и придадут уверенности в собственных силах, – отметил Кристофер Штаудт.

После коротких приветствий выпускники получили сертификаты международного образца о получении специальностей по двум направлениям.

После завершения церемонии в одном из помещений университета состоялась традиционная ярмарка вакансий, организованная областным центром занятости. В ходе общения с потенциальными работодателями каждый из выпускников получил возможность найти должность по новой специальности.

Справочно. На Харьковщине курсы переподготовки военнослужащих запаса по международной программе НАТО: «Партнерство ради мира» внедрены в апреле 2009 года. По условиям международной договоренности с нашими партнерами обучение в этом регионе осуществляют преподаватели Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» в Харькове и Чугуеве.

Среди специальностей, по которым в Харькове осуществляется переподготовка, являются: «менеджмент предпринимательской деятельности (менеджмент)», «маркетинг» и «компьютерные системы и сети». Занятия проводятся в течение 500 часов. Кроме профильных дисциплин, выпускникам предоставляют знания английского языка и учат основам лидерства.

С подбором кандидатов для переобучения в НТУ «ХПИ» гражданским преподавателям помогают военкоматы Харьковской, Донецкой и Луганской областей.