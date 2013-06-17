С начала года выявлено 56 фактов преступлений и нарушений с военным имуществом

Руководством Министерства обороны Украины принимаются решительные меры по усилению соблюдения законности в войсках, предотвращению и выявлению фактов хищения военного имущества и боеприпасов. С целью улучшения соблюдения законности в войсках, тщательного контроля за ежедневным выполнением военными частями планов боевой подготовки Министром обороны Украины Павлом Лебедевым усилены функции Главной инспекции Министерства обороны Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

- Подход к борьбе с коррупционными проявлениями в армии кардинально изменен. Все нарушения, связанные с коррупцией и служебными злоупотреблениями, будут искореняться, а нарушители будут наказываться согласно действующему законодательству. Я лично держу это на контроле, - прокомментировал свое решение министр обороны Украины.

Только с начала 2013 специалистами Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины были выявлены 56 фактов преступлений и нарушений с военным имуществом.

Материалы об этих нарушениях были своевременно поданы в установленном порядке в органы прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере для дальнейшего реагирования.

Среди первых практических результатов - выявлены или предупреждены факты краж боеприпасов, комплектующих к военной технике, реализации избыточного имущества по заниженным ценам, служебной халатности по его хранению в двух десятках воинских частей Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в органы прокуратуры направлены некоторые материалы относительно использования боеприпасов для организации стрельб для посторонних лиц.

Одним из наиболее резонансных нарушений стало обнаруженная специалистами Территориального Северо-Восточного управления внутреннего аудита и контроля Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины 2 января 2013 недостача приборов ночного видения ТВН-5 механика-водителя танков БМ "Булат" и приборов ночного видения ТВНЕ -4Б танков Т-64 на сумму более полутора миллиона гривен при проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности одной из воинских частей во время проверки комплектности вооружения и военной техники.

После того, как о данном факте были проинформированы органы прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере, 10 января 2013 Черниговским прокурором по надзору за соблюдением законов в военной сфере в Единый реестр досудебных расследований было внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 410 УК Украины «Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или иных боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением".