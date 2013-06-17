В Житомире построят еще два дома для военнослужащих

На этом сегодня, 17 июня, акцентировала внимание директор Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины Лариса Храмченко во время пресс-конференции по обеспечению военнослужащих жильем в Украинском национальном информационном агентстве «Укринформ».

Она напомнила, что 19 апреля этого года в Херсоне жилье получили 72 семьи военнослужащих, а 5 июня в Житомире торжественно вручил смотровые ордера еще 80 семьям.

– За полтора месяца будут закончены работы по вводу в эксплуатацию котельной для обеспечения дома в Житомире. Это позволит построить на окружающей территории еще два дома – за счет государства или инвестора, – сообщила Лариса Храмченко.

Директор Департамента капитального строительства отметила, что вместе со строительством нового жилья оборонное ведомство проводит работу по реконструкции под жилье для военнослужащих зданий, которые высвобождаются в ходе организационно-штатных мероприятий в Вооруженных Силах Украины.

– У нас есть достаточный опыт реконструкции таких зданий, которые до 30 процентов дешевле новых квартир, – отметила Лариса Храмченко.