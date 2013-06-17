Офицер ВСУ победил в турнире по стронгмену "Богатырь Днепра-2013"

По словам организатора турнира, офицера Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, председателя Днепропетровской областной федерации стронгменов, двукратного чемпиона мира капитана Виталия Герасимова, с каждым годом этот турнир приобретает популярность.

Количество участников и уровень их подготовки по сравнению с прошлыми годами вырос в разы. Также увеличивается вес турнирных упражнений, поэтому мы старались сделать чемпионат более видовищним, чтобы воплотить спорт в сердца нашей молодежи, - рассказал организатор и главный судья соревнований капитан Виталий Герасимов.

По итогам соревнований, первое место завоевал офицер Вооруженных Сил Украины, майор Денис Дубровский, который проходит службу в одной из воинских частей Николаевского гарнизона.

- Я очень рад, что мне удалось принять участие в таком тяжелом турнире. Все этапы соревнований были достаточно сложными. Я очень серьезно готовился, тренировался по 4-5 раз в неделю, - раскрыл тайну своей победы майор Денис Дубровский.

Кстати, в планах офицера - проведение аналогичного турнира в городе Николаев.