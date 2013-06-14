В Одессе прошли торжества по случаю празднования Дня медика

Как подчеркнул заместитель начальника центра по медицинской части полковник медицинской службы Юрий Сахно, на протяжении многих десятилетий врачи, медсестры и весь медицинский персонал центра честно и настойчиво выполняют свои обязанности, возвращая здоровье сотням граждан и придерживаясь священных слов клятвы Гиппократа.

К словам поздравления в адрес военных медиков присоединились первый заместитель командующего Южного оперативного командования генерал-майор Александр Розмазнин и заведующий сектором оборонной работы Одесской облгосадминистрации Владимир Хорев. В частности, в своих поздравительных речах в адрес военных медиков они отметили большой вклад военнослужащих и работников центра в процесс укрепления обороноспособности страны и от имени командующего Южного ОК генерал-майора Анатолия Сиротенко и председателя Одесской облгосадминистрации Эдуарда Матвийчука пожелали им дальнейших успехов в службе и труде на благо Отечества и здоровья людей.

Высоко оценивая профессионализм коллектива ВМКЦ Южного региона и по случаю Дня празднования медицинского работника от имени руководства оборонного ведомства, Южного оперативного командования и местной власти большая группа личного состава и ветеранов ВМКЦ во главе с его начальником полковником медицинской службы Владимиром Майданюком была поощрена ценными подарками, наградами, почетными грамотами и денежными вознаграждениями.

Уже по завершению торжественного действа перед медицинским персоналом, ветеранами и гостями центра с концертной программой выступили артисты Одесской областной филармонии во главе с народным артистом Украины Михаилом Бакальчуком.