В Крыму продолжаются полевые учения с боевой стрельбой

Всего военными запланировано осуществить 11 тысяч боевых пусков реактивных – артиллерийских снарядов.

Во время полевого выхода проведена боевая слаженность сводного подразделения, отработано выполнение индивидуальных стрельб офицерами-артиллеристами, приобретены навыки практического управления огнем молодыми офицерами. Во время очередных стрельб артиллеристы преодолели своеобразный рубикон. Сводное подразделение под руководством подполковника Александра Рыбца во время залпа сделало 5500-й выстрел.

По словам командира Симферопольской отдельной береговой артиллерийской группы полковника Дмитрия Козаченко, полевой выход придал всему личному составу большой опыт боевой работы. Расчеты боевых машин, которые, кстати, на 50% укомплектованы военнослужащими по контракту, работают как механизм часов, а офицеры-артиллеристы готовы к выполнению поставленных задач.