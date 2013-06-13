Лебедев посетил с рабочей поездкой Черкасский гарнизон

В поселке Гвардейское глава оборонного ведомства посетил расположение 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Высокомобильных десантных войск.

После заслушивания командующего Высокомобильных десантных войск полковника Александра Швеца и командира бригады полковника Юрия Содоля министр обороны Украины ознакомился с боевым потенциалом, условиями жизнедеятельности воинов-десантников и состоянием комплектования соединения военнослужащими военной службы по контракту.

Возле памятника 8-й парашютно-десантной роте, что вместе с экипажем самолета Ил-76 погибла при выполнении государственного задания, министр обороны Украины Павел Лебедев почтил память героев-десантников. После этого глава оборонного ведомства осмотрел территорию соединения, инфраструктуру, материально-техническую базу и боевую технику.

В парке боевых машин министр обороны Украины проверил готовность техники и пообщался с командирами подразделений. Также Павел Лебедев осмотрел помещение малого артиллерийского полигона, где проходило обучение, и поинтересовался у военнослужащих относительно занятий.

Во время посещения объектов казарменно-жилищного фонда министр обороны Украины изучил состояние комплектования подразделений личным составом и условия военной службы. Павел Лебедев ознакомился с ходом работ по переоборудованию казармы под общежитие для военнослужащих военной службы по контракту.

В конце рабочего визита глава оборонного ведомства ознакомился с экспозицией комнаты Боевой славы и боевым путем соединения и сделал запись в книге почетных гостей.

«Военнослужащие ВДВ – это элита вооруженных сил! Отстаивать интересы и защиту народа и целостности Украины – ваша задача и обязанность. Желаю всегда и везде быть впереди!» – пожелал военнослужащим 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады министр обороны Украины Павел Лебедев.