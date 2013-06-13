Министр обороны проверяет военные части на Днепропетровщине

Сегодня, 13 июня, на Днепропетровщину с рабочим визитом прибыл Министр обороны Украины Павел Лебедев.

В аэропорту Днепропетровска Министра обороны Украины встретил начальник гарнизона - командир 6-го гвардейского армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Руслан Хомчак.

Во время рабочей поездки в поселке Гвардейское глава оборонного ведомства ознакомится с боевым потенциалом и условиями прохождения службы военнослужащих 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Министр обороны Украины осмотрит объекты казарменно-жилищного фонда, приказарменной учебно-материальной базы, парк боевых машин, тактическую полосу препятствий.

Также он будет наблюдать за действиями подразделений воздушно-десантного соединения в ходе выполнения заданий на 239-м общевойсковом полигоне.

В конце рабочей поездки Павел Лебедев встретится с военнослужащими Вооруженных Сил Украины.