В Минобороны говорили о том, как преодолеть коррупцию

В Вооруженных Силах Украины состоялся первый семинар по вопросам внутреннего аудита и предотвращения и противодействия коррупции. Мероприятие организовано Департаментом внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины при организационной и финансовой поддержке Международной программы профессионального развития гражданского персонала. Семинар состоялся в Виннице под руководством заместителя директора Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины Матвея Холошина для представителей Центрального территориального управления внутреннего аудита и контроля, а также Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

- Внутренний аудит в Вооруженных Силах Украины, как и в других органах государственного и военного управления, введен в прошлом году. Первый год мы работаем по новой профессии, и поэтому очень важно, чтобы аудиторы с самого начала четко понимали постановку задач, свои функции, права, обязанности и ответственность, - отметил Матвей Холошин.

Начальник отдела организации и обеспечения качества внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины Марина Барынина отметила, что сегодня проведение контрольных мероприятий в воинских частях и других подконтрольных субъектах одновременно и помощью командирам в финансово-хозяйственной деятельности, и инструментом выявлением нарушений и недостатков.

- Это только первый год работы Департамента внутреннего аудита, и сегодня акцент преимущественно делается на проверках. Но постепенно мы будем увеличивать удельный вес функции предупреждения и предотвращения, на чем акцентирует Министр обороны Украины. Сейчас мы работаем над созданием системы рисков в сфере использования государственных средств и имущества, окажет помощь в укреплении финансово-бюджетной дисциплины, - сообщила Марина Баринина.

Проведение семинаров по вопросам внутреннего аудита и предотвращения и противодействия коррупции запланировано еще в пяти городах Украины.